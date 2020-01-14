В Італії будуть судити сина Азарова за відмивання хабара від Клюєва

Фото: Олексій Азаров (facebook.com/alexey.azarov2013)

Сина Азарова звинуватили у відмиванні майже 18 млн доларів

Суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який підозрюється у відмиванні хабара за призначення Андрія Клюєва віце-прем'єром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на unionesarda.it

Повідомляється, що прокуратура Мілана направила до суду справу Олексія Азарова. Обвинувачення наполягає, що він вимагав хабар у розмірі майже 18 млн доларів. Ці гроші згодом були відмиті через фіктивну італійську компанію, яка купила дві розкішні вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла в 2012 і 2013 роках.

За словами прокурора Адріано Скудьєрі, в 2010 році Азаров "продав" Клюєву посаду за хабар у вигляді угоди з нерухомістю на суму майже 18 млн доларів. В подальшому кошти надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, яка викупила фіктивну італійську компанію Agosto 2012 Srl.

Нагадаємо, восени 2018 року ГПУ викликала на допит сина Азарова у справі про створення злочинної організації та відмивання коштів.

Зазначимо, влітку 2019 року суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Дане рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років