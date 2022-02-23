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Кулеба про конфлікт з Росією: наш план "А" - дипломатія, але є і план "Б"

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 00:31
Кулеба про конфлікт з Росією: наш план "А" - дипломатія, але є і план "Б" Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення. Зокрема, це дипломатія, а також боротьба за "кожен дюйм землі".

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі глави МЗС Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"У нас два плани. План "А": скористатися всіма дипломатичними способами, щоб зупинити ескалацію. План "Б": боротися за кожен дюйм нашої землі, в кожному місті, в кожному селі. Боротися до нашої перемоги", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що планів евакуювати Харків і Маріуполь немає.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" і "ЛНР" в понеділок, а у вівторок це рішення було ратифіковано російським парламентом.

Крім того, Путін отримав дозвіл російського парламенту на введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

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