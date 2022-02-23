Кулеба про конфлікт з Росією: наш план "А" - дипломатія, але є і план "Б"
Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення. Зокрема, це дипломатія, а також боротьба за "кожен дюйм землі".
Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі глави МЗС Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"У нас два плани. План "А": скористатися всіма дипломатичними способами, щоб зупинити ескалацію. План "Б": боротися за кожен дюйм нашої землі, в кожному місті, в кожному селі. Боротися до нашої перемоги", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що планів евакуювати Харків і Маріуполь немає.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" і "ЛНР" в понеділок, а у вівторок це рішення було ратифіковано російським парламентом.
Крім того, Путін отримав дозвіл російського парламенту на введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.