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Туреччина не може обирати між Україною та Росією, - Ердоган

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Анкара, Середа 23 лютого 2022 13:32
Туреччина не може обирати між Україною та Росією, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина співпрацює як з Україною, так і з Росією. А тому вводити санкції, чи припиняти відносини з російською стороною навіть на тлі напруженості ситуації (визнання РФ так званих "ЛДНР") не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина прагне вирішити питання без шкоди для відносин і проведе переговори з турецькою делегацією, як тільки вона повернеться додому.

Він наголосив на необхідності провести ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси та мінуси дій, які необхідно вжити щодо Росії, заявивши, що "кроки необхідно робити делікатно".

"Одні кажуть, що війна підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити наші кроки з урахуванням цієї делікатності", - резюмував Ердоган, додавши, що турецькі офіційні особи зараз контактують із російськими колегами для організації зустрічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером. Під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих "ЛДНР".

Додамо, раніше Ердоган прокоментував рішення Путіна визнати "ЛДНР". Він заявив, що такі дії Росії "неприйнятні".

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