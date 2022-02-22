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Байден провів зустріч з Кулебою: запевнив, що США продовжать надавати військову допомогу

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Вашингтон, Вівторок 22 лютого 2022 23:57
Байден провів зустріч з Кулебою: запевнив, що США продовжать надавати військову допомогу Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден провів зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава Білого дому запевнив, що США продовжать надавати підтримку Україні у сфері безпеки.

Про це РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

США також нададуть макроекономічну підтримку.

"Він підтвердив, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки і макроекономічну підтримку. Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з союзниками швидко і рішуче відреагувати на будь - яку подальшу російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

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