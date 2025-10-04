В день выборов в Грузии люди вышли на протесты: дворец президента берут штурмом (фото)

В Грузии вместо участия в выборах органов местного самоуправления - где наблюдается критически низкая явка - люди вышли на протесты. Протестующие пытались взять штурмом дворец президента страны.

Утром 4 октября в Грузии стартовали муниципальные выборы. Грузинам предлагают избрать 2058 депутатов 64 муниципальных советов и 64 мэров. В выборах участвуют 12 партий, в том числе правящая пророссийская "Грузинская мечта". В 26 городах и муниципалитетах к выборам допустили только ее кандидатов.

Оппозиционные партии бойкотируют голосование и выборы в целом. То же самое делает ряд прозападных политических сил. Главная претензия - политические репрессии власти против оппозиционных политиков и гражданского общества.

По состоянию на 17:00 4 октября фиксировалась критически низкая явка - только 33,5% избирателей проголосовали на выборах. Это новый антирекорд, поскольку даже во время эпидемии коронавируса в 2021 году голосовать пришло более 39% избирателей.

Протесты в стране

Вместо участия в выборах, которые оппозиция уже назвала "фарсом", люди массово выходят на протесты. В частности многотысячная толпа с флагами Грузии, Евросоюза, США и Украины устроила демонстрацию в Тбилиси.

Под лозунгами "Революция" и с антиправительственными плакатами толпа пыталась взять штурмом дворец президента Грузии. Оппозиционные партии присоединились к протесту: муниципальные выборы они назвали "фарсом" и "спецоперацией РФ".

Традиционно с угрозами выступил премьер-министр Грузии и лидер пророссийской "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он пригрозил протестующим и организаторам репрессиями, в частности тюремными сроками.

Штурм дворца президента Грузии

Известно, что часть протестующих вступила в столкновения с правоохранителями. Им удалось сломать ограждение президентского дворца и пройти на его территорию.

В ответ полиция применила газовые баллончики и водометы; разогнать протестующих пытается отряд спецназначения. Уже есть первые задержанные и пострадавшие среди протестующих.