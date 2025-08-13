ua en ru
Правящая партия Грузии снова использовала фото разрушенных городов Украины для рекламы

Тбилиси, Среда 13 августа 2025 11:28
Правящая партия Грузии снова использовала фото разрушенных городов Украины для рекламы Фото: "Грузинская мечта" использовала фото разрушенных городов Украины для рекламы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правящая партия Грузии снова использовала изображения разрушенных в результате войны украинских городов. Их показали в предвыборной рекламе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предвыборный ролик "Грузинской мечты".

На кадрах показывают черно-белые кадры городов и других населенных пунктов Украины, в частности из прифронтовых регионов, которые были уничтожены в результате боевых действий.

Также на видео есть кадры кладбища, где похоронены погибшие украинские бойцы, разрушенного моста, "прилет" дрона в здание. Кроме того, "Грузинская мечта" использовала фото супругов, которые стоят у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын.

С другой стороны на видео демонстрируют цветные карды Грузии - целые дома, инфраструктуру, транспорт и тому подобное.

Ролик сопровождает надпись: с левой, где показаны кадры из Украины, содержатся слова "Нет войне!", с правой стороны - "Выбирай мир!".

Также под роликом разместили подпись: "Мир Грузии - больше добра для Тбилиси".

Стоит отметить, что 4 октября в Грузии состоятся местные выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала одержать победу во всех 64 муниципалитетах.

Скандал с баннерами в Грузии

Напомним, в сентябре 2024 года в Грузии заметили баннеры партии "Грузинская мечта". На них были изображены фото с разрушениями в Украине и фотографиями целых грузинских городов. При этом баннеры сопровождались надписями "Нет войне" и "Выбери мир".

МИД Украины резко раскритиковал грузинские власти за спекуляции с последствиями российской агрессии.

После этого премьер Грузии пытался оправдать предвыборную рекламу своей партии с Украиной. Он заявил, что это якобы "обнажило правду" об Украине.

