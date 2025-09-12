Премьер Грузии выдумал "подготовку госпереворота" с участием СБУ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Служба безопасности Украины якобы участвует в подготовке госпереворота в стране.

"Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным "свержением", вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация", - сказал Кобахидзе, комментируя якобы причастность СБУ к ввозу взрывчатки в Грузию.

Он добавил, что такой вопрос требует особого внимания.

По словам Кобахидзе, любой такой факт должен быть полностью расследован, и в Грузии "должны установить, кому понадобилось привносить в страну беспорядки".