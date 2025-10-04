ua en ru
У день виборів у Грузії люди вийшли на протести: палац президента беруть штурмом (фото)

Грузія, Субота 04 жовтня 2025 19:40
UA EN RU
У день виборів у Грузії люди вийшли на протести: палац президента беруть штурмом (фото) Фото: учасники протестів у Грузії (newsgeorgia.ge)
Автор: Антон Корж

В Грузії замість участі у виборах органів місцевого самоврядування - де спостерігається критично низька явка - люди вийшли на протести. Протестувальники намагалися взяти штурмом палац президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, із посиланням на Ехо Кавказу, Грузія Online, Тбілісі Life та News Georgia.

Зранку 4 жовтня в Грузії стартували муніципальні вибори. Грузинам пропонують обрати 2058 депутатів 64 муніципальних рад та 64 мерів. У виборах беруть участь 12 партій, в тому числі правляча проросійська "Грузинська мрія". У 26 містах та муніципалітетах до виборів допустили тільки її кандидатів.

Опозиційні партії бойкотують голосування та вибори загалом. Те ж саме робить низка прозахідних політичних сил. Головна претензія - політичні репресії влади проти опозиційних політиків та громадянського суспільства.

Станом на 17:00 4 жовтня фіксувалася критично низька явка - тільки 33,5% виборців проголосували на виборах. Це новий антирекорд, оскільки навіть під час епідемії коронавірусу в 2021 році голосувати прийшло понад 39% виборців.

Протести в країні

Замість участі у виборах, які опозиція вже назвала "фарсом", люди масово виходять на протести. Зокрема багатотисячний натовп із прапорами Грузії, Євросоюзу, США та України влаштував демонстрацію в Тбілісі.

Під гаслами "Революція" та з антиурядовими плакатами натовп намагався взяти штурмом палац президента Грузії. Опозиційні партії приєдналися до протесту: муніципальні вибори вони назвали "фарсом" та "спецоперацією РФ".

Традиційно з погрозами виступив прем'єр-міністр Грузії та лідер проросійської "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе. Він пригрозив протестувальникам та організаторам репресіями, зокрема тюремними термінами.

Штурм палацу президента Грузії

Відомо, що частина протестувальників вступила у сутички з правоохоронцями. Їм вдалося зламати огорожу президентського палацу та пройти на його територію.

У відповідь поліція застосувала газові балончики та водомети; розігнати протестувальників намагається загін спецпризначення. Вже є перші затримані та постраждалі серед протестувальників.

Нагадаємо, нещодавно проросійський Кобахідзе, заявив, що в Грузії нібито готується державний переворот. Прихильник Росії також заявив, що він вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.

До цього правляча проросійська партія знову використала зображення зруйнованих внаслідок війни українських міст. Їх показали у передвиборчій рекламі. Такою пропагандою "Грузинська мрія" намагалася забезпечити собі перемогу - перед муніципальними виборами проросійські діячі вже "анонсували" свою так звану "перемогу" в усіх 64 муніципалітетах країни.

