Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь
Ко Дню Независимости украинцы из льготных категорий могут получить разовую денежную помощь от государства. Суммы выплат в 2025 году колеблются от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram.
Кто и сколько получит
Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки тем, кто пострадал в результате войн и репрессий. Размер выплат распределен следующим образом:
- 3100 гривен - лицам с инвалидностью I группы, пострадавшим вследствие войны, а также бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью;
- 2900 гривен - лицам с инвалидностью II группы;
- 2700 гривен - лицам с инвалидностью III группы;
- 1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, рожденным в лагерях, и бывшим несовершеннолетним узникам;
- 3100 гривен - лицам с особыми заслугами перед Родиной;
- 650 гривен - членам семей погибших военных, ветеранов, вдовам/вдовцам, которые не вступили в повторный брак;
- 450 гривен - участникам войны, бывшим узникам, депортированным и детям подпольщиков и партизан.
Как получить выплату
В большинстве случаев выплата начисляется автоматически:
- пенсионеры получат деньги вместе с августовской пенсией;
- трудоустроенные или военнослужащие - через работодателя или командование по поданной заявке.
Если человек не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь - необходимо было самостоятельно подать заявление до 1 августа. В случае опоздания документы еще можно подать до 1 октября.
К заявлению нужно приложить:
- копии паспорта;
- удостоверение, подтверждающее право на выплату;
- номер банковского счета;
- ИНН (при наличии).
Как подать заявление:
- лично в ЦНАПе или Пенсионном фонде;
- по почте в территориальное подразделение ПФУ;
- онлайн через электронный портал Пенсионного фонда с использованием КЭП.
Читайте также о том, что женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь - в связи с беременностью и родами.
Ранее мы писали о том, какую налоговую социальную льготу могут получить родители несовершеннолетних детей, чтобы "увеличить" зарплату.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.