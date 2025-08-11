ua en ru
Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь

Понедельник 11 августа 2025 08:00
Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь Кто и как может получить выплату от государства ко Дню Независимости (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Ко Дню Независимости украинцы из льготных категорий могут получить разовую денежную помощь от государства. Суммы выплат в 2025 году колеблются от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram.

Кто и сколько получит

Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки тем, кто пострадал в результате войн и репрессий. Размер выплат распределен следующим образом:

  • 3100 гривен - лицам с инвалидностью I группы, пострадавшим вследствие войны, а также бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью;
  • 2900 гривен - лицам с инвалидностью II группы;
  • 2700 гривен - лицам с инвалидностью III группы;
  • 1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, рожденным в лагерях, и бывшим несовершеннолетним узникам;
  • 3100 гривен - лицам с особыми заслугами перед Родиной;
  • 650 гривен - членам семей погибших военных, ветеранов, вдовам/вдовцам, которые не вступили в повторный брак;
  • 450 гривен - участникам войны, бывшим узникам, депортированным и детям подпольщиков и партизан.

Как получить выплату

В большинстве случаев выплата начисляется автоматически:

  • пенсионеры получат деньги вместе с августовской пенсией;
  • трудоустроенные или военнослужащие - через работодателя или командование по поданной заявке.

Если человек не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь - необходимо было самостоятельно подать заявление до 1 августа. В случае опоздания документы еще можно подать до 1 октября.

К заявлению нужно приложить:

  • копии паспорта;
  • удостоверение, подтверждающее право на выплату;
  • номер банковского счета;
  • ИНН (при наличии).

Как подать заявление:

  • лично в ЦНАПе или Пенсионном фонде;
  • по почте в территориальное подразделение ПФУ;
  • онлайн через электронный портал Пенсионного фонда с использованием КЭП.

Читайте также о том, что женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь - в связи с беременностью и родами.

Ранее мы писали о том, какую налоговую социальную льготу могут получить родители несовершеннолетних детей, чтобы "увеличить" зарплату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

