Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь

Кто и как может получить выплату от государства ко Дню Независимости (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Ко Дню Независимости украинцы из льготных категорий могут получить разовую денежную помощь от государства. Суммы выплат в 2025 году колеблются от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram.

Кто и сколько получит Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки тем, кто пострадал в результате войн и репрессий. Размер выплат распределен следующим образом: 3100 гривен - лицам с инвалидностью I группы, пострадавшим вследствие войны, а также бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью;

2900 гривен - лицам с инвалидностью II группы;

2700 гривен - лицам с инвалидностью III группы;

1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, рожденным в лагерях, и бывшим несовершеннолетним узникам;

3100 гривен - лицам с особыми заслугами перед Родиной;

650 гривен - членам семей погибших военных, ветеранов, вдовам/вдовцам, которые не вступили в повторный брак;

450 гривен - участникам войны, бывшим узникам, депортированным и детям подпольщиков и партизан. Как получить выплату В большинстве случаев выплата начисляется автоматически: пенсионеры получат деньги вместе с августовской пенсией;

трудоустроенные или военнослужащие - через работодателя или командование по поданной заявке. Если человек не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь - необходимо было самостоятельно подать заявление до 1 августа. В случае опоздания документы еще можно подать до 1 октября. К заявлению нужно приложить: копии паспорта;

удостоверение, подтверждающее право на выплату;

номер банковского счета;

ИНН (при наличии). Как подать заявление: лично в ЦНАПе или Пенсионном фонде;

по почте в территориальное подразделение ПФУ;

онлайн через электронный портал Пенсионного фонда с использованием КЭП.