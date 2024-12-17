Демонстрация пренебрежения. Зеленский рассказал, как РФ скрывает потери среди войск КНДР
Президент Владимир Зеленский опубликовал видеодоказательство, как российские оккупанты в попытке скрыть потери среди солдат КНДР, которые задействованы в боях против Сил обороны Украины. Речь идет о случаях сжигания тел этих северокорейских воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
"Даже после нескольких лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже", - отметил глава государства.
Президент Украины рассказал, что РФ "не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей".
"Были попытки держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица", - рассказал он.
По словам украинского президента, любые видеодоказательства присутствия солдат КНДР военные РФ "пытались удалить".
"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства акцентировал, что "это безумие надо остановить".
"Остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну, - сказал президент.
Напомним, в вечернем обращении 16 декабря президент Зеленский рассказал, что РФ начала использовать солдат Северной Кореи в боях в Курской области. Глава государства отметил, что солдаты КНДР уже понесли потери.
Добавим, 17 декабря в Пентагоне также подтвердили, что среди солдат КНДР, которых отправили в Курскую область, есть убитые и раненые.
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