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Демонстрація зневаги. Зеленський розповів, як РФ приховує втрати серед військ КНДР

Вівторок 17 грудня 2024 00:25
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Демонстрація зневаги. Зеленський розповів, як РФ приховує втрати серед військ КНДР
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський опублікував відеодоказ, як російські окупанти у спробі приховати втрати серед солдатів КНДР, які залучені в боях проти Сил оборони України. Йдеться про випадки спалювання тіл цих північнокорейських вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше", - зазначив глава держави.

Президент України розповів, що РФ "не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей".

"Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя", - розповів він.

За словами українського президента, будь-які відеодокази присутності солдатів КНДР військові РФ "намагалися видалити".

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, - зневаги до всього людяного", - наголосив Зеленський.

Глава держави акцентував, що "це божевілля треба зупинити".

"Зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну, - сказав президент.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 16 грудня президент Зеленський розповів, що РФ почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Глава держави зазначив, що солдати КНДР вже зазнали втрат.

Додамо, 17 грудня в Пентагоні також підтвердили, що серед солдатів КНДР, яких відправили в Курську область, є вбиті й поранені.

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