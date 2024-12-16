РФ задействует северокорейских солдат в боях, скрывая их потери, - Зеленский
Российская Федерация начала использовать солдат Северной Кореи в боях в Курской области. Они уже понесли потери.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он касался ситуации на фронте, в частности в Донецкой области.
Также они обсудили ситуацию в районах Курской операции. Сырский доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии. Президент отметил, что уже есть много деталей и по уничтожению этих сил.
Ведь, по предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Сейчас Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы.
"К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - сказал Зеленский.
Войска КНДР в России
Недавно стало известно об участии северокорейских военных в войне России против Украины. По разным источникам, в России находятся от 10 до 12 тысяч военных из КНДР, включая элитные подразделения.
Они были направлены для поддержки российских операций, в том числе на фронте в районе Курской области, где Украина ранее провела успешную контратаку. Эти силы действуют под видом российских военных, что свидетельствует о попытке Москвы скрыть реальную роль Пхеньяна в конфликте. Такое привлечение стало следствием соглашения о военном сотрудничестве, заключенного между Россией и Северной Кореей в 2024 году
Также сегодня представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер подтвердил, что среди солдат КНДР, которых отправили в Курскую область, есть убитые и раненые.
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