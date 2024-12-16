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В Пентагоне заявили о признаках гибели солдат КНДР в Курской области

Понедельник 16 декабря 2024 20:10
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В Пентагоне заявили о признаках гибели солдат КНДР в Курской области Фото: представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk.jpg)
Автор: Наталья Кава

Солдаты Северной Кореи участвовали в боевых действиях в Курской области, что в России. В США считают, что есть все признаки гибели северокорейцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер, пишет Sky News.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитых, так и раненых", - заявил Райдер.

По его словам, пока США не имеют детальной информации о количестве потерь со стороны Северной Кореи.

Что предшествовало

Сегодня утром украинская разведка сообщила, что подразделения армии КНДР пошли на штурм позиций ВСУ в Курской области. Северокорейцы понесли потери, из-за чего их доукомплектовывают свежим личным составом.

Ранее же украинские военные опубликовали видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР. Но общие потери могут быть больше.

Северокорейские военные в Курской области

Также стоит заметить, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал о том, как Россия начала использовать солдат КНДР.

О том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

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