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Лежат штабелем. В сети показали ликвидированных солдат КНДР, в ЦПД говорят - потери еще больше

Россия, Воскресенье 15 декабря 2024 21:50
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Лежат штабелем. В сети показали ликвидированных солдат КНДР, в ЦПД говорят - потери еще больше Фото: в сети показали ликвидированных солдат КНДР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные опубликовали сегодня видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР. Но общие потери могут быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в Telegram военного Роберта"Мадьяра" Бровди и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Мадьяр" опубликовал сегодня в своем Telegram-канале видео с дрона, на котором зафиксирован штабель тел погибших военнослужащих. Вероятно, солдат из КНДР, которые на стороне России вступили в бой против ВСУ в Курской области.

Бровди отметил, что эти северокорейские солдаты были ликвидированы в результате совместной работы пилотов FPV-дронов сразу нескольких бригад.

На видео можно заметить более двух десятков тел, но, по словам руководителя ЦПД Коваленко, общие потери среди северокорейцев в составе армии РФ больше.

"Они сейчас валяются в перемешку с россиянами. Потери российских войск за крайние два дня штурмов идут на сотни", - добавил Коваленко.

Северокорейские военные в Курской области

Заметим, что вчера Коваленко рассказал о том, как Россия начала использовать солдат КНДР.

Незадолго до этого о северокорейских военных вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в свою очередь, отметил, что есть сведения о первых потерях среди северокорейских военных.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что привлечение северокорейских военных не обошлось без казусов. К примеру вчера солдаты КНДР из-за "языкового барьера" расстреляли автомобиль с "кадыровцами".

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