Євросоюз підтримав санкції США проти Росії
Країни Європейського союзу солідарні зі Сполученими Штатами, які ввели нові санкції проти Російської Федерації. ЄС поділяють стурбованість американських партнерів з приводу збільшення числа зловмисних кибердій.
"Євросоюз та його держави-члени висловлюють свою солідарність зі Сполученими Штатами у зв'язку з наслідками шкідливої кібероперації, зокрема кібероперації SolarWinds, яка, за оцінкою США, була проведена Російською Федерацією. Це торкнулося уряду і бізнес у всьому світі, в тому числі в країнах - членах ЄС", - йдеться в заяві.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що Євросоюз поділяє стурбованість партнерів у зв'язку зі збільшенням кібератак, які зачіпають безпеку і цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
При цьому Боррель додав, що ЄС продовжує роботу над створенням програми дій з розвитку відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй.
Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
Так, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.
Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.
Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати з США десять російських дипломатів.