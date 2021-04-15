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Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Новость на русском → Брюссель, Четвер 15 квітня 2021 16:55
Євросоюз підтримав санкції США проти Росії Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Країни Європейського союзу солідарні зі Сполученими Штатами, які ввели нові санкції проти Російської Федерації. ЄС поділяють стурбованість американських партнерів з приводу збільшення числа зловмисних кибердій.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"Євросоюз та його держави-члени висловлюють свою солідарність зі Сполученими Штатами у зв'язку з наслідками шкідливої кібероперації, зокрема кібероперації SolarWinds, яка, за оцінкою США, була проведена Російською Федерацією. Це торкнулося уряду і бізнес у всьому світі, в тому числі в країнах - членах ЄС", - йдеться в заяві.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що Євросоюз поділяє стурбованість партнерів у зв'язку зі збільшенням кібератак, які зачіпають безпеку і цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжує роботу над створенням програми дій з розвитку відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Так, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.

Також американські санкції наклали на фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати з США десять російських дипломатів.

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