Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Країни Європейського союзу солідарні зі Сполученими Штатами, які ввели нові санкції проти Російської Федерації . ЄС поділяють стурбованість американських партнерів з приводу збільшення числа зловмисних кибердій.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля .

"Євросоюз та його держави-члени висловлюють свою солідарність зі Сполученими Штатами у зв'язку з наслідками шкідливої кібероперації, зокрема кібероперації SolarWinds, яка, за оцінкою США, була проведена Російською Федерацією. Це торкнулося уряду і бізнес у всьому світі, в тому числі в країнах - членах ЄС", - йдеться в заяві.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що Євросоюз поділяє стурбованість партнерів у зв'язку зі збільшенням кібератак, які зачіпають безпеку і цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжує роботу над створенням програми дій з розвитку відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй.