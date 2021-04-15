ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 15 квітня 2021 15:28
США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство фінансів США в партнерстві з Євросоюзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклало санкції на 8 фізичних і юридичних осіб РФ, що мають відношення до триваючої російської окупації і репресій в Криму. Опубліковано список.

Про це повідомляється в прес-релізі Мінфіну США.

Відзначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило п'ять фізичних і три юридичні особи, пов'язаних з окупацією Росією українського Криму і серйозними порушеннями прав людини щодо місцевого населення.

"Ці дії, зроблені в тісній співпраці з нашими союзниками. Вони являють собою тверде зобов'язання міжнародної спільноти залучити Росію до відповідальності за спробу анексії Криму", - наводяться в прес-релізі слова директора OFAC Андреа Гацько.

Санкції Мінфіну США введені в партнерстві з Євросоюзом, Великобританією, Австралією та Канадою. В американському відомстві підкреслили одностайну підтримку Україні в провокації з боку Росії на Донбасі і в Криму. Також міністерство закликало російську владу припинити нарощувати військове угрупування на українському кордоні.

Під обмеження OFAC потрапив ряд учасників проекту будівництва Керченського мосту і деякі посадові особи в Криму. Зокрема, санкції накладаються на директорів російських компаній "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит Томмот Якутськ".

Під санкції також підпав і вже знаходиться в американському "чорному" списку перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Мінфін США ввів санкції і проти інформаційних агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Інфорос", а також Фонду стратегічної культури РФ.

Нагадаємо, "покарати" Росію за втручання в американські вибори і кібератаки Байден пообіцяв майже відразу після своєї інавгурації.

Відзначимо, напередодні Байден провів другий телефонну розмову з Путіним і запропонував йому зустрітися. У Білому домі підкреслювали, що контакти з Путіним не вплинуть на американську списку санкцій політику.

РБК-Україна раніше повідомляло, що після того, як з'явилася інформація про можливі санкції США проти Росії, в Кремлі заявили, що це не буде сприяти можливої зустрічі Байдена з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Санкції
NEWS
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу