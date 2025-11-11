ua en ru
Демократы в США угрожают своему лидеру отставкой из-за голосования по шатдауну

Вторник 11 ноября 2025 02:40
UA EN RU
Демократы в США угрожают своему лидеру отставкой из-за голосования по шатдауну Фото: лидер демократов в Сенате Чак Шумер, на отставке которого настаивают (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Демократической партии США разразился внутренний конфликт после того, как восемь сенаторов-демократов поддержали временный бюджет, предложенный республиканцами, чтобы прекратить шатдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Голосование за временный бюджет состоялось в воскресенье, и документ был принят несмотря на сопротивление части демократов.

Как сообщает Politico, ряд представителей Демпартии резко раскритиковали лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, требуя его отставки. Несмотря на то, что сам Шумер голосовал против, коллеги обвинили его в неспособности объединить фракцию.

"Сенатор Шумер больше не является эффективным и должен быть заменен. Если не можешь возглавить борьбу, чтобы остановить стремительный рост страховых премий, то за что тогда борешься?" - заявил конгрессмен Ро Ханна.

Демократы поддержали проект республиканцев

После 40 дней безуспешных переговоров восемь сенаторов-демократов поддержали республиканский проект, призванный завершить самый длинный шатдаун в истории США. Критики уверены: если бы Шумер эффективнее вел переговоры, демократы могли бы сохранить единство в вопросе здравоохранения.

Однако сенатор Крис Мерфи назвал одобренный документ проекта "ошибкой", которая не соответствует ожиданиям избирателей после последних успехов демократов.

"Этот законопроект ничего не делает, чтобы остановить катастрофу в сфере здравоохранения, и не ограничивает никоим образом незаконные действия президента Трампа", - подчеркнул он.

В то же время председатель Национального комитета демократов Кен Мартин назвал соглашение "предательством американского народа", но при этом подчеркнул, что большинство демократов в Сенате "отказались стать частью республиканской атаки на здравоохранение американцев".

Шатдаун в США

Напомним, 1 октября в США начался шатдаун, то есть приостановление работы правительства, которое стало рекордным - длится более 40 дней.

Это произошло на фоне того, что демократы и республиканцы не смогли принять федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев.

Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого. Шатдаун в США привел ко многим негативным последствиям. Кроме массовых увольнений и сокращений федеральных работников, экономика Штатов теряла ежедневно немалые суммы.

Шатдаун также начал возмущать население в США и все факторы вместе заставили республиканцев и демократов договориться, в результате чего накануне Сенат принял законопроект о финансировании правительства. Его поддержала часть демократов. Он должен отменить самый длительный шатдаун в истории, но для реализации плана необходим еще один шаг.

