Демократы в США угрожают своему лидеру отставкой из-за голосования по шатдауну

В Демократической партии США разразился внутренний конфликт после того, как восемь сенаторов-демократов поддержали временный бюджет, предложенный республиканцами, чтобы прекратить шатдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Голосование за временный бюджет состоялось в воскресенье, и документ был принят несмотря на сопротивление части демократов.

Как сообщает Politico, ряд представителей Демпартии резко раскритиковали лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, требуя его отставки. Несмотря на то, что сам Шумер голосовал против, коллеги обвинили его в неспособности объединить фракцию.

"Сенатор Шумер больше не является эффективным и должен быть заменен. Если не можешь возглавить борьбу, чтобы остановить стремительный рост страховых премий, то за что тогда борешься?" - заявил конгрессмен Ро Ханна.

Демократы поддержали проект республиканцев

После 40 дней безуспешных переговоров восемь сенаторов-демократов поддержали республиканский проект, призванный завершить самый длинный шатдаун в истории США. Критики уверены: если бы Шумер эффективнее вел переговоры, демократы могли бы сохранить единство в вопросе здравоохранения.

Однако сенатор Крис Мерфи назвал одобренный документ проекта "ошибкой", которая не соответствует ожиданиям избирателей после последних успехов демократов.

"Этот законопроект ничего не делает, чтобы остановить катастрофу в сфере здравоохранения, и не ограничивает никоим образом незаконные действия президента Трампа", - подчеркнул он.

В то же время председатель Национального комитета демократов Кен Мартин назвал соглашение "предательством американского народа", но при этом подчеркнул, что большинство демократов в Сенате "отказались стать частью республиканской атаки на здравоохранение американцев".