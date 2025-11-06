У Трампа объяснили, какие ошибки республиканцев не дали выиграть выборы

После местных выборов в нескольких штатах чиновники Белого дома заявили, что республиканцы теряют популярность из-за недостаточной концентрации на внутренних проблемах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В команде президента Дональда Трампа считают, что глава государства уделяет мало внимания вопросам, которые больше всего волнуют избирателей.

"Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать", - отметил близкий к Белому дому собеседник.

Отмечается, что американцев беспокоит рост цен, недостаточная поддержка продовольственных программ и угроза прекращения субсидий на медицинское страхование.

"Президент не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев. Люди все еще страдают финансово и хотят видеть, что Белый дом пытается решить эти проблемы как можно быстрее", - добавил политтехнолог, близкий к администрации.

Трамп планирует сосредоточиться на внутренней политике

Джеймс Блэр, политический руководитель кампании Трампа и заместитель главы аппарата Белого дома, сообщил, что президент планирует вернуться к теме экономического благосостояния.

"Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год. Думаю, он будет очень сосредоточен на ценах и стоимости жизни", - заявил Блэр.

Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил в соцсети X, что республиканцы "должны сосредоточиться на внутренних проблемах". По его словам, несмотря на определенные успехи в виде более низких ставок и уменьшенной инфляции, страна унаследовала "катастрофу от Джо Байдена", и работа над улучшением качества жизни граждан будет продолжаться.

Сам Трамп отметил, что частью причин поражения республиканцев стали отсутствие его имени в бюллетенях и шатдаун.