ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа объяснили, какие ошибки республиканцев не дали выиграть выборы

Четверг 06 ноября 2025 05:55
UA EN RU
У Трампа объяснили, какие ошибки республиканцев не дали выиграть выборы Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

После местных выборов в нескольких штатах чиновники Белого дома заявили, что республиканцы теряют популярность из-за недостаточной концентрации на внутренних проблемах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В команде президента Дональда Трампа считают, что глава государства уделяет мало внимания вопросам, которые больше всего волнуют избирателей.

"Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать", - отметил близкий к Белому дому собеседник.

Отмечается, что американцев беспокоит рост цен, недостаточная поддержка продовольственных программ и угроза прекращения субсидий на медицинское страхование.

"Президент не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев. Люди все еще страдают финансово и хотят видеть, что Белый дом пытается решить эти проблемы как можно быстрее", - добавил политтехнолог, близкий к администрации.

Трамп планирует сосредоточиться на внутренней политике

Джеймс Блэр, политический руководитель кампании Трампа и заместитель главы аппарата Белого дома, сообщил, что президент планирует вернуться к теме экономического благосостояния.

"Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год. Думаю, он будет очень сосредоточен на ценах и стоимости жизни", - заявил Блэр.

Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил в соцсети X, что республиканцы "должны сосредоточиться на внутренних проблемах". По его словам, несмотря на определенные успехи в виде более низких ставок и уменьшенной инфляции, страна унаследовала "катастрофу от Джо Байдена", и работа над улучшением качества жизни граждан будет продолжаться.

Сам Трамп отметил, что частью причин поражения республиканцев стали отсутствие его имени в бюллетенях и шатдаун.

Местные выборы в США

Напомним, на выборах мэров нескольких городов и двух губернаторов 4 ноября победили кандидаты от Демократической партии.

Мэром Нью-Йорка стал левый популист Зохран Мамдани, губернатором Нью-Джерси - конгрессвумен Мики Шеррилл, а в Вирджинии победила бывшая конгрессвумен и экс-сотрудница ЦРУ Эбигейл Спенбергер.

Выдвиженцем от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка был Кертис Слива - американский политический и общественный деятель, медийная персона. Основатель общественной организации Guardian Angels, созданной в конце 1970-х для патрулирования улиц Нью-Йорка и борьбы с преступностью. Много лет работал радиоведущим на местных станциях.

Сейчас он представляет Республиканскую партию. Наибольшую политическую узнаваемость получил после участия в выборах мэра Нью-Йорка, впрочем, в 2021 году проиграл демократу Эрику Адамсу, а в этот раз - Зохрану Мамдани.

РБК-Украина писало, что Трамп раскритиковал победу Мамдани на выборах. Американский лидер считает, что его победа привела к "потере" суверенитета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Выборы в США Республиканская партия США
Новости
Генштаб: защитники Покровска усилены, принимаются меры по блокированию врага
Генштаб: защитники Покровска усилены, принимаются меры по блокированию врага
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины