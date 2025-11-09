ua en ru
Шатдаун в США: уже отменена тысяча авиарейсов, ожидается еще больше

США, Воскресенье 09 ноября 2025 02:11
Фото: авиакомпании США отменяют рейсы из-за шатдауна (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Американские авиакомпании отменили 1000 рейсов из-за приостановки работы правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На следующей неделе ожидается отмена еще большего количества авиарейсов в самых загруженных аэропортах США из-за приказа Федерального управления гражданской авиации.

Это распоряжение принято в ответ на то, что авиадиспетчеры, которым почти месяц не выплачивали зарплату, все чаще увольняются с работы.

Сообщается, что пассажиры сталкивались с отменой рейсов в последнюю минуту и длинными очередями на проверку безопасности в 40 американских аэропртах, включая хабы в Атланте, Далласе, Денвере и Шарлотте, Северная Каролина.

Авиакомпании ожидают ограниченных перебоев в работе в эти выходные и отмечают, что международные рейсы не пострадают.

Но, по словам министра транспорта США Шона Даффи, если локдаун продлится дольше, еще больше диспетчеров уволятся из-за отсутствия уже второй подряд зарплаты. Поэтому количество отмененных рейсов может вырасти с 10% до 15% и даже до 20%.

Последствия шатдауна

Как ранее писало РБК-Украина, из-за шатдауна в США американских военных в Германии отправляют в фудбанки.

Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.

Между тем армия США опубликовала на своем сайте рекомендации, к чему военные могут прибегнуть в трудной ситуации: это экстренные социальные выплаты, займы, продовольственные банки и организации, выдающие продукты питания.

Шатдаун стартовал 1 октября и длится уже 40 дней. Причина - разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Первые требуют продления субсидий на медицинское страхование, вторые на это не соглашаются.

