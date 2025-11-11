ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Демократи в США погрожують своєму лідеру відставкою через голосування щодо шатдауну

Вівторок 11 листопада 2025 02:40
UA EN RU
Демократи в США погрожують своєму лідеру відставкою через голосування щодо шатдауну Фото: лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, на відставці якого наполягають (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Демократичній партії США вибухнув внутрішній конфлікт після того, як восьмеро сенаторів-демократів підтримали тимчасовий бюджет, запропонований республіканцями, щоб припинити шатдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Голосування за тимчасовий бюджет відбулося у неділю, і документ був ухвалений попри спротив частини демократів.

Як повідомляє Politico, низка представників Демпартії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер голосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об’єднати фракцію.

"Сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений. Якщо не можеш очолити боротьбу, щоб зупинити стрімке зростання страхових премій, то за що тоді борешся?" - заявив конгресмен Ро Ханна.

Демократи підтримали проєкт республіканців

Після 40 днів безуспішних перемовин вісім сенаторів-демократів підтримали республіканський проєкт, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США. Критики впевнені: якби Шумер ефективніше вів переговори, демократи могли б зберегти єдність у питанні охорони здоров’я.

Однак сенатор Кріс Мерфі назвав схвалений документ проєкту "помилкою", яка не відповідає очікуванням виборців після останніх успіхів демократів.

"Цей законопроєкт нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров’я, і не обмежує жодним чином незаконні дії президента Трампа", - підкреслив він.

Водночас голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав угоду "зрадою американського народу", але при цьому наголосив, що більшість демократів у Сенаті "відмовилися стати частиною республіканської атаки на охорону здоров’я американців".

Шатдаун в США

Нагадаємо, 1 жовтня в США розпочався шатдаун, тобто призупинення роботи уряду, яке стало рекордним - триває понад 40 днів.

Це відбулось на тлі того, що демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців.

Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього. Шатдаун в США привів до багатьох негативних наслідків. Окрім масових звільнень та скорочень федеральних працівників, економіка Штатів втрачала щодня чималі суми.

Шатдаун також почав обурювати населення в США і всі фактори докупи змусили республіканців та демократів домовитись, в результаті чого напередодні Сенат ухвалив законопроєкт про фінансування уряду. Його підтримала частина демократів. Він має скасувати найтриваліший шатдаун в історії, але для реалізації плану необхідний ще один крок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Демократична партія США
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа