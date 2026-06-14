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Минобороны определило, кто будет первым в очереди на увольнение из армии

21:10 14.06.2026 Вс
1 мин
Некоторые украинские военные могут вернуться домой уже до конца года
aimg Валерия Абабина
Минобороны определило, кто будет первым в очереди на увольнение из армии Фото: Минобороны назвало, кого начнут увольнять из армии (Getty Images)
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Военнослужащих, которые находятся в армии дольше всех, начнут постепенно увольнять со службы уже к концу 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Кто в приоритете

В оборонном ведомстве сообщили, что по заданию президента Владимира Зеленского уже до конца 2026 года начнется постепенное увольнение со службы тех, кто находится в армии с 2014 и 2022 годов.

В первую очередь это будет касаться военнослужащих с наибольшей выслугой лет и наибольшим временем, проведенным непосредственно на боевых позициях.

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Напомним, в начале мая 2026 года президент Владимир Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" - он поручил усилить контрактную систему так, чтобы уже в этом году начать увольнять со службы мобилизованных по четким временным критериям.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский детализировал реформу: для тех, кто уже в ВСУ, предлагают контракт на 10 месяцев, а минимальное денежное обеспечение военнослужащих планируют установить на уровне 30 тысяч гривен.

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