ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Военные могут заключить контракт прямо в смартфоне: как подать рапорт

12:51 16.06.2026 Вт
2 мин
Есть ли различия в подаче рапорта по разным видам контракта?
aimg Валерий Ульяненко
Военные могут заключить контракт прямо в смартфоне: как подать рапорт Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военнослужащие теперь могут заключить новый контракт на службу прямо в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

В разделе "Сервисы" приложения запущена новая услуга "Контракты". Она доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Читайте также: Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

На примере "Пехотно-штурмового" контракта военнослужащий:

  • выбирает тип контракта и желаемую должность;
  • указывает номер воинской части;
  • указывает свое звание и текущую должность;
  • подтверждает условия и оставляет контактный телефон для связи.

После этого рапорт сразу поступает на рассмотрение в выбранную часть. Указывать Армия ID непосредственного командира не нужно, а статус документа можно отслеживать в разделе "Рапорты".

Если нужной части нет среди доступных для этого типа контракта, приложение предупредит об этом. В таком случае военный может подать через "Армия+" рапорт на перевод в подразделение, участвующее в программе новых контрактов.

Особенности боевого и базового контрактов

Для "Боевого" и "Базового" контрактов процесс подачи схож, но есть одно отличие. Военнослужащему необходимо указать 9-значный номер Армия ID своего непосредственного командира.

После подачи такой рапорт поступает в Службу персонала Минобороны для подготовки контракта. Далее специалисты связываются с военнослужащим, уточняют детали и приглашают его для ознакомления с условиями и подписания документов.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня в Украине можно заключать три вида контрактов на военную службу с четко оговоренными сроками.

Кроме того, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил о начале поэтапной демобилизации. Он пояснил, что контрактную систему планируют укрепить настолько, чтобы уже в этом году начать увольнение ранее мобилизованных военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Контрактная армия Война в Украине
Новости
Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия
Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия
Аналитика
Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt