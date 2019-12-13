Справа Шеремета та мінські угоди: новини за 12 грудня

Колаж РБК-Україна

Затримано підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Зеленський наполягає на зміні мінських угод, "Динамо" вилетіло з Ліги Європи. Детальніше про те, що сталося в четверг, 12 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Вбивство Шеремета: що розповіли слідчі про підозрюваних у злочині

Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета, вчиненого влітку 2016 року. Всі п'ятеро людей, яких слідство вважає причетними до вчинення злочину, належать до військово-волонтерських кіл. Про те, як проводилося розслідування в останні три з половиною роки, кого і чому підозрюють у вбивстві Шеремета – в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада продовжила особливий статус Донбасу

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому законопроект №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 320 парламентаріїв.

Зеленський наполягає на зміні мінських угод

Текст підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуація на Донбасі необхідно змінити, однак це буде дуже складно зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, текст вже підписаних мінських домовленостей необхідно змінити, попри складність цього процесу.

У аеропорту Бухареста затримали Чубарова

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова затримували румунські прикордонники в аеропорту Бухареста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebok Чубарова.

Голова Меджлісу зазначив, що при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3 з половиною години утримували його в трансферній зоні аеропорту. Пояснення Чубарову не надали.

Опублікований список жертв пожежі в Одесі

Опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі. Список опублікував віце-мер Одеси Андрій Котляр у Facebook.

В результаті пожежі постраждала 31 людина, загинули – 16.

НАБУ відкрило справу проти Дубінського

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне розслідування щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Про це написав в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

За його словами мова йде про лобіювання поправки, "після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження". Гончаренко заявив, що НАБУ відкрило справу щодо Дубінського, а також нардепів СН Олександра Юрченка та Андрія Холодова.

Рада схвалила за основу закон про захист українців від колекторів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект № 2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Законопроект повинен захистити громадян від психологічного тиску з боку колекторів. За документ проголосували 309 народних депутатів.

В Росії загорівся єдиний авіаносець

12 грудня в Мурманську РФ сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". В результаті пожежі загинула людина, доля ще двох залишається невідомою. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Пожежа почалася в трюмі першого енерговідсіку крейсера під час зварювальних робіт.

У Києві під вікнами Зеленського будують ковзанку

Біля Офісу президента на Банковій відкриють ковзанку. Про те, що під вікнами Володимира Зеленського з'явиться льодовий каток, де кожен бажаючий зможе покататися на ковзанах, свідчать фотографії, опубліковані в мережі.

Площа ковзанки - 12 на 24 метри, встановлюють її в рамках "Зимової країни на ВДНГ".

"Динамо" не змогло обіграти аутсайдера групи і вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" в матчі шостого туру групового раунду Ліги Європи сезону 2019/20. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:1.

Таким чином, "Динамо" не вийшло до єврокубкової весни.