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У аеропорту Бухареста затримали Чубарова

Новини » Політика     12.12.2019 - 10:15
У аеропорту Бухареста затримали Чубарова
Фото: Рефат Чубаров в аеропорту (facebook.com/dogrujol)

Чубарова затримували румунські прикордонники

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова затримували румунські прикордонники в аеропорту Бухареста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebok Чубарова.

Голова Меджлісу зазначив, що при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3 з половиною години утримували його в трансферній зоні аеропорту. Пояснення Чубарову не надали.

"На територіях цих країн російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їх громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", - написав він.

За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на четвер зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.

"Негайне втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3, 5 години чекання вирішити ситуацію і близько 7:00 ранку я вже був в готелі, щоб о 9:30 почати виконувати програму перебування", - розповів Чубаров.

Нагадаємо, раніше Чубаров заявляв, що Росія намагається дискредитувати Меджліс перед міжнародним співтовариством.

Також голову Меджлісу закликав лідерів демократичних країн визнати Росію "терористичною державою".

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