Рада схвалила за основу закон про захист українців від колекторів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документ підтримали 309 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект № 2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Законопроект повинен захистити громадян від психологічного тиску з боку колекторів. За документ проголосували 309 народних депутатів.

"З метою спонукання до виконання обов'язку перед кредиторами, колектори доволі часто вдаються до психологічного тиску на боржників та членів їх родин, застосовуючи при цьому жорсткі, а іноді і протиправні методи", - вказано у пояснювальній записці.

Також законопроектом дається визначення поняттю "колекторська діяльність".

Колекторам в Україні хочуть заборонити

Пропонується під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити:

здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію, та використовувати силу, насильство, погрози;

здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника (його представників), використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

використовувати будь-які інші засоби, які мають характер залякування;

умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

введення боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості;

надавати неправдиву інформацію стосовно наслідків, які настануть (або можуть настати) для боржника, його представника (представників) та/або членів його сім’ї у разі невиконання боржником своїх зобов’язань з виплати простроченої заборгованості, та стосовно можливості притягнення боржника до адміністративно-правової та/або кримінальної відповідальності;

надавати неправдиву інформацію стосовно належності кредитора, суб’єкта колекторської діяльності та/або осіб, які діють від його (їх) імені та в його (їх) інтересах, до правоохоронних органів, органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

будь-яким чином взаємодіяти з боржником, його представником (представниками) та/або членами сім’ї боржника-фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають зобов’язання із погашення заборгованості солідарно або субсидіарно із боржником, у тому числі шляхом зустрічей за місцем проживання (місцем реєстрації) боржника, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, у робочі дні в період з 20 години до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість боржника або здійснювати взаємодію з третіми особами таким чином, що останнім стане або може стати відома інформація про заборгованість боржника, крім випадків взаємодії з адвокатом або іншим представником (іншими представниками) боржника, що представляють інтереси боржника у питанні простроченої заборгованості та в інших пов’язаних з простроченням заборгованості питаннях, взаємодії з іншими особами, на повідомлення яких про заборгованість боржник у письмовому вигляді надав свою згоду, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством України;

будь-яким чином взаємодіяти з роботодавцем (роботодавцями) боржника стосовно простроченої заборгованості боржника, крім випадків передбачених законодавством України;

контактувати з боржником за його місцем роботи (основним чи за сумісництвом), у тому числі за допомогою засобів телефонного зв’язку, включаючи направлення боржнику факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних і інших повідомлень, переданих по мережах електрозв'язку, в тому числі рухомого радіотелефонного зв'язку, за місцем його роботи;

вимагати від членів сім’ї боржника та/або інших пов’язаних з боржником осіб прийняти на себе зобов'язання стосовно простроченої заборгованості боржника, якщо інше не передбачено договором або законом.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада працює в сесійному режимі у четвер, 12 грудня.