Опублікований список жертв пожежі в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

В результаті пожежі в Одесі загинули 16 осіб

Опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі. Список опублікував віце-мер Одеси Андрій Котляр у Facebook.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей:

1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в МКЛ №1;

2. 05.12. Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 р. народження, викладач;

3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;

4. 14.30 6 грудня Трофімчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.;

5. 01.30 7 грудня - Третякова Наталія Олексіївна, 1971 р.н., викладач;

6. 17.10 7 грудня - Беженарь Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;

7. 18.07 7 грудня - (проводиться експертиза);

8. 19.25 7 грудня - Шатохін Сергій Миколайович помер в МКЛ №1.

9. 08.50 8 грудня - (проводиться експертиза);

10. 08.50 8 грудня - (проводиться експертиза);

11. 00.35 9 грудня - (встановлюється);

12. 05.15 9 грудня - Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н, заст.дир.інст;

13. 18.25 11 грудня - Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н.;

14. 22.30 11 грудня - (встановлюється);

15. 23.37 11 грудня - Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н.;

16. 23.37 11 грудня - 1 тіло (встановлюється).

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації. Поліція розглядала версії підпалу і несправної проводки.

РБК-Україна писало, що Київський районний суд Одеси відпустив директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любов Кочергу під домашній арешт.

Також президент Володимир Зеленський доручив провести масові перевірки стану протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків.