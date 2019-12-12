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НАБУ відкрило справу проти Дубінського

Новини » Політика     12.12.2019 - 12:42
НАБУ відкрило справу проти Дубінського
Фото: Олександр Дубінський (facebook.com dubinskyi)

Нардер Гончаренко опублікував документ, який підтверджує відкриття справи проти Дубінського

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне розслідування щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Про це написав в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

За його словами мова йде про лобіювання поправки, "після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження". Гончаренко заявив, що НАБУ відкрило справу щодо Дубінського, а також нардепів СН Олександра Юрченка та Андрія Холодова.

Фото: документи (facebook.com/alexeygoncharenko)

Нагадаємо, 3 жовтня депутати з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Юрченко під час розгляду податковим комітетом до другого читання законопроекту №1049 внесли в нього поправку.

Згідно з нею, тютюнові компанії-виробники зобов'язані продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ). Натомість для оптових та роздрібних продавців націнка на сигарети, так звана маржа, становитиме 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни.

Крім того, у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info було опубліковано розслідування про статки Дубінського. Журналісти встановили, що він і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 млн доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування про статки Дубінського не містить матеріалів, у яких можна побачити корупційну складову.

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