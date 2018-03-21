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Інтерв'ю

Справа Януковича: суд відмовив стороні захисту у допиті Матіоса

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 14:20
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)

Адвокати Януковича клопотали про допит Матіоса

Оболонський районнний суд Києва відмовив стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у держзраді, у допиті головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд постановив відмовити у допиті Матіоса",- сказав суддя.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання адвокатів екс-президента про допит охоронця з кортежу Януковича Дмитра Іванцова, однак без задіяння міжнародно-правової допомоги.

Також суд вирішив допитати колишнього начальника штабу охорони президента Володимира Павленка, який наразі перебуває в Росіі.

Зазначимо, з 2011 по 2014 роки Матіос був відряджений з органів СБУ на посаду заступника керівника Головного контрольного управління Адміністрації президента України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на суді у справі Януковича буде допитано екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова.

Суд над Януковичем: допит свідка з окупованого Криму Справа Януковича: адвокат заявив про відмову брати участь у процесі екс-президенту
Теги: Анатолий Матиос, Янукович, Суд
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