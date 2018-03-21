Справа Януковича: суд відмовив стороні захисту у допиті Матіоса

Адвокати Януковича клопотали про допит Матіоса

Оболонський районнний суд Києва відмовив стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у держзраді, у допиті головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд постановив відмовити у допиті Матіоса",- сказав суддя.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання адвокатів екс-президента про допит охоронця з кортежу Януковича Дмитра Іванцова, однак без задіяння міжнародно-правової допомоги.

Також суд вирішив допитати колишнього начальника штабу охорони президента Володимира Павленка, який наразі перебуває в Росіі.

Зазначимо, з 2011 по 2014 роки Матіос був відряджений з органів СБУ на посаду заступника керівника Головного контрольного управління Адміністрації президента України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на суді у справі Януковича буде допитано екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова.