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Азарова допитають в суді по справі Януковича

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 13:51
Фото: Микола Азаров (УНІАН)
Фото: Микола Азаров (УНІАН)

Азаров буде допитаний за допомогою відеоконференції

У суді по справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича буде допитано колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Оболонський районнний суд Києва частково задовольнив клопотання сторони захисту Віктора Януковича про допит свідків. Адвокати просили суд про допит своїх свідків шляхом відеозв'язку по справі щодо держзради.

"Суд ухвалив клопотання сторони захисту задовольнити частково, допитати свідків в тому порядку, в якому була допитана Оксана Медієва сьогодні. Таким чином, визначаємо 27, 28 та 29 березня - дати допиту для свідків захисту", - сказав суддя.

Так, зокрема, будуть допитані свідки: Сергій Бернадський (охоронець Януковича), Костянтин Кобзар (екс-керівник служби безпеки президента України), Микола Азаров, Павло Лєбєдєв (екс-мінстр оборони), колишній командувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров попросив допитати його в судовому засіданні у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича шляхом відеоконференції з Москви (РФ).

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Теги: Микола Азаров, Янукович, Суд
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