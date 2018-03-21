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Дело Януковича: суд отказал стороне защиты в допросе Матиоса

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 14:20
Фото: Анатолий Матиос (УНИАН)
Фото: Анатолий Матиос (УНИАН)

Адвокаты Януковича ходатайствовали о допросе Матиоса

Оболонский районнний суд Киева отказал стороне защиты экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, в допросе главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил отказать в допросе Матиоса",- сказал судья.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента о допросе охранника из кортежа Януковича Дмитрия Иванцова, однако без задействования международно-правовой помощи.

Также суд решил допросить бывшего начальника штаба охраны президента Владимира Павленко, который сейчас находится в России.

Отметим, с 2011 по 2014 годы Матиос был командирован из органов СБУ на должность заместителя руководителя Главного контрольного управления Администрации президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на суде по делу Януковича будет допрошен экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Теги: Анатолий Матиос, Янукович, Суд
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