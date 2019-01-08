ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Справу капітана судна "Норд" суд розгляне 10 січня

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 22:01
Справу капітана судна "Норд" суд розгляне 10 січня
Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

Справу розглядатиме суддя Сергій Родіонов

Оболонський суд міста Києва 10 січня розгляне справу капітана судна "Норд". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Повідомляється, що справу розглядатиме суддя Сергій Родіонов. Судове засідання відбудеться о 16:30

"Обвинувачений: Горбенко Володимир Миколайович. Суть позову: Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - зазначається на сайті суду.

Нагадаємо, справу капітана судна "Норд" уже переносили. Засідання переносили на 7 грудня, 11:00, у зв'язку з тим, що обвинувачений і його адвокат не з'явилися на судове засідання.

До цього 12 листопада засідання по справі Горбенко не відбулося через відпустку судді.

Відзначимо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.

6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру через незаконний рибний промисел.

У Литві заявили про можливу кібератаку з боку РФ Затонуле в Чорному морі судно могло перевозити вугілля з ОРДЛО
Новини України КримРосійська ФедераціяСудсудно
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся