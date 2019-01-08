Дело капитана судна "Норд" суд рассмотрит 10 января

Фото: Владимир Горбенко (investigator.org.ua)

Дело будет рассматривать судья Сергей Родионов

Оболонский суд города Киева 10 января рассмотрит дело капитана судна "Норд". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Сообщается, что дело будет рассматривать судья Сергей Родионов. Судебное заседание состоится в 16:30

"Обвиняемый: Горбенко Владимир Николаевич. Суть иска: Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - отмечается на сайте суда.

Напомним, дело капитана судна "Норд" уже переносили. Заседание переносили на 7 декабря в связи с тем, что обвиняемый и его адвокат не явились на судебное заседание.

До этого 12 ноября заседание по делу Горбенко не состоялось из-за отпуска судьи.

Отметим, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

6 апреля суд взял под стражу капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему было сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел.