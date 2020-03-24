ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа Гандзюк: на судовому засіданні Левіну стало погано

Новини » Суспільство     24.03.2020 - 19:33
Справа Гандзюк: на судовому засіданні Левіну стало погано
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Судове засідання проходило в закритому режимі

Підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну стало погано під час судового засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що судове засідання проходило в закритому режимі за участю сторін у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу.

Адвокат Левіна заявив, що його підзахисного не перевіряли на наявність коронавірусу, адже він приїхав з Болгарії.

При цьому він додав, що таким чином вони всі знаходяться в небезпеці, і попросив надати зал, де буде більше дистанція між людьми.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. В Офісі генпрокурора переконані, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

Крім того, Печерський районний суд Києва заарештував Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.

В Україні винесли перше судове рішення за порушення правил карантину Комітет ВР розглянув кандидатури на посаду судді КСУ
Новини України Катерина ГандзюкСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся