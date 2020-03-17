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Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 19:08
Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави

Печерський районний суд міста Києва заарештував підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Суд задовольнив клопотання прокуратури.

Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. Співробітниками Нацбюро Інтерполу в установленому порядку він був доставлений та переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Крім того, минулого тижня апеляційний суд болгарського Бургаса виніс остаточне рішення про екстрадицію Левіна. Зокрема, суд відхилив всі доводи сторони захисту, яка намагалася оскаржити екстрадицію фігурантів резонансної справи.

В Офісі генпрокурора відразу заявили, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

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Новини України Катерина ГандзюкСуд
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