ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело Гандзюк: на судебном заседании Левину стало плохо

Новости » Общество     24.03.2020 - 19:33
Дело Гандзюк: на судебном заседании Левину стало плохо
Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину стало плохо во время судебного заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме только при участии сторон в связи с риском распространения коронавируса.

Адвокат Левина заявил, что его подзащитного не проверяли на наличие коронавируса, ведь он приехал из Болгарии.

При этом он добавил, что таким образом они все находятся в опасности и попросил предоставить зал, где будет больше дистанция между людьми.

Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. В Офисе генпрокурора убеждены, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.

Кроме того, Печерский районный суд Киева арестовал Левина до 2 апреля без альтернативы залога.

В Украине вынесли первое судебное решение за нарушение правил карантина Комитет ВР рассмотрел кандидатуры на должность судьи КСУ
Новости Украины Екатерина ГандзюкСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь