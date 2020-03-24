Дело Гандзюк: на судебном заседании Левину стало плохо

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину стало плохо во время судебного заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме только при участии сторон в связи с риском распространения коронавируса.

Адвокат Левина заявил, что его подзащитного не проверяли на наличие коронавируса, ведь он приехал из Болгарии.

При этом он добавил, что таким образом они все находятся в опасности и попросил предоставить зал, где будет больше дистанция между людьми.

Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. В Офисе генпрокурора убеждены, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.

Кроме того, Печерский районный суд Киева арестовал Левина до 2 апреля без альтернативы залога.