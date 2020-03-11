Суд у Болгарії ухвалив остаточне рішення про екстрадицію Левіна

Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк екстрадують до України

Апеляційний суд болгарського Бургаса виніс остаточне рішення про екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, який схвалив екстрадицію Левіна. Підозрюваний на суді стверджував, що в Україні його нібито можуть помістити до секретної в'язниці, і готовий бути співпрацювати зі слідством, але перебуваючи в Болгарії.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів Болгарії затримали Левіна 24 січня 2020 року. З початку року в Україні активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Гандзюк, десятки обшуків були проведені в Херсонській області, в тому числі, у фігурантів справи.

Пізніше болгарські ЗМІ повідомили, що ідентифікація Левіна була ускладнена тим, що він змінив свою зовнішність і був не схожий на фото з Інтерполу. Остаточна ідентифікація пройшла за відбитками пальців. При затриманні у нього вилучили два паспорти.