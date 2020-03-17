У ГПУ пояснили, чому суд не арештував Левіна на більший термін

Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Офіс генпрокурора подаватиме нове клопотання про обрання запобіжного заходу

Печерський суд арештував підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня, оскільки саме тоді закінчиться строк досудового розслідування. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

В ГПУ зазначили, що суд не міг ухвалити рішення про більший термін тримання Левіна під вартою.

"Суд не міг ухвалити рішення про застосування запобіжного заходу на більший строк у зв’язку із тим, що залишалося 17 днів до завершення строку досудового розслідування у вказаному провадженні. Зважаючи на це прокурор подав клопотання про продовження строку досудового розслідування. На даний час воно не розглянуто. Після його задоволення прокурори подаватимуть нове клопотання про обрання запобіжного заходу", - пояснили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. В Офісі генпрокурора переконані, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Печерський суд заарештував Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.