У справі проти ДТЕК Ахметова з'явились нові факти

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Виявилось, що в розслідуванні справи щодо ДТЕК Ахметова були враховані не всі дані

Розслідування щодо порушення конкурентного законодавства енергетичними компаніями з групи ДТЕК Ріната Ахметова не врахувало низку фактів. Про це стало відомо в ході засідання Антимонопольного комітету України 20 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

За даними журналістів, АМКУ доручив представникам Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "Укренерго" та екс-члену НКРЕКП Андрію Герусу надати до 7 грудня їхні письмові пояснення, після чого вони будуть передані для ознайомлення ДТЕКу і 18 грудня відбудеться наступне засідання АМКУ для прийняття рішення по цій справі.

Відповідно до результатів засідання Антимонопольного комітету 20 листопада, зловживання ринковою владою з боку ДТЕК Ахметова не виявлено, відтак справу було рекомендовано закрити.

При цьому голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що АМКУ не врахував низки даних по цій справі, у тому числі взагалі не було відмічено роль Бурштинського енергоострова, а також не надано належної оцінки діям ДТЕК по відключеннях енергоблоків нібито для ремонту.

Герус у свою чергу повідомив про невиконання ДТЕКом рекомендацій АМКУ щодо закупівлі частини енергетичного вугілля на ринкових засадах. За його словами, ДТЕК Ахметова влаштував не закупівлю вугілля його енергокомпаніями на біржі, на яку могли б вийти інші продавці вугілля і тим самим збити ціну. Натомість ДТЕК влаштував тоді аукціон по продажу вугілля, видобутого групою. До такого аукціону інші продавці вже не могли долучитись, відтак весь обсяг вугілля ДТЕК викупили енергетики ДТЕК по обумовленій всередині групи ціні.

Герус нагадав, що державне "Центренерго" намагалось провести біржову закупівлю вугілля, наслідком якої могло бути зниження ціни. Однак ДТЕК з невідомих причин не вийшов на цей аукціон і це дозволило усім зберегти високі ціни на вугілля.

В ході засідання АМКУ також з'ясувалось, що НКРЕКП раніше надала свою позицію стосовно рішення АМКУ закрити справу. Позиція відомства полягала у "врахуванні такого рішення у своїй роботі", повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв. Однак в ході засідання уповноважена представниця НКРЕКП повідомила, що зараз відомство частково незгодне з таким рішення.

Як відомо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою НКРЕКП і "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго". Компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

Нагадаємо, відповідно до заяви "Укренерго" щодо загроз стабільній роботі енергоринку України у розпал війни з Росією на Донбасі, компанія ДТЕК Ріната Ахметова у 2015 році заблокувала розробку проекту, що мав передбачати можливість роботи енергоблоку №11 Бурштинської ТЕС як на експорт, так і в Україну.

Відповідно до інформації РБК-Україна, міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить ДТЕК Ахметова ще більше зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.