В деле против ДТЭК Ахметова появились новые факты

Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Оказалось, что в расследовании дела против ДТЭК Ахметова были учтены не все данные

Расследование нарушения конкурентного законодательства энергетическими компаниями группы ДТЭК Рината Ахметова не учло ряд фактов. Об этом стало известно в ходе заседания Антимонопольного комитета Украины 20 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

По данным журналистов, АМКУ поручил представителям Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "Укрэнерго" и экс-члену НКРЭКУ Андрею Герусу предоставить до 7 декабря их письменные объяснения, после чего они будут переданы для ознакомления ДТЭК и 18 декабря состоится следующее заседание АМКУ для принятия решения по этому делу.

Согласно результатам заседания Антимонопольного комитета 20 ноября, злоупотребления рыночной властью со стороны ДТЭК Ахметова не обнаружено, следовательно, дело было рекомендовано закрыть.

При этом глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что АМКУ не учел ряд данных по этому делу, в том числе вообще не была отмечена роль Бурштынского энергоострова, а также не была дана надлежащая оценка действиям ДТЭК по отключениям энергоблоков якобы для ремонта.

Герус в свою очередь сообщил о невыполнении ДТЭК рекомендаций АМКУ относительно закупки части энергетического угля на рыночных принципах. По его словам, ДТЭК Ахметова не устроил закупку угля его энергокомпаниями на бирже, на которую могли бы выйти другие продавцы угля и тем самым сбить цену. Зато ДТЭК устроил тогда аукцион по продаже угля, добытого группой. К такому аукциону другие продавцы уже не могли присоединиться, следовательно весь объем угля ДТЭК выкупили энергетики ДТЭК по обусловленной внутри группы цене.

Герус напомнил, что государственное "Центрэнерго" пыталось провести биржевую закупку угля, следствием которой могло быть снижение цены. Однако ДТЭК по неизвестным причинам не вышел на этот аукцион и это позволило всем сохранить высокие цены на уголь.

В ходе заседания АМКУ также стало известно, что НКРЭКУ ранее предоставила свою позицию относительно решения АМКУ закрыть дело. Позиция ведомства заключалась в "учете такого решения в своей работе", сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев. Однако в ходе заседания уполномоченная представительница НКРЭКУ сообщила, что сейчас ведомство частично несогласно с таким решением.

Как известно, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению НКРЭКУ и "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.

Напомним, согласно заявлению "Укрэнерго" об угрозах стабильной работе энергорынка Украины в разгар войны с Россией на Донбассе, компания ДТЭК Рината Ахметова в 2015 году заблокировала разработку проекта, который должен был предусматривать возможность работы энергоблока №11 Бурштынской ТЭС как на экспорт, так и в Украину.

Согласно информации РБК-Украина, министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит ДТЭК Ахметова еще больше укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.