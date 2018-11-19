В "Укренерго" розповіли про порушення ДТЕК Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Оприлюднена заява "Укренерго" щодо загроз стабільній роботі енергоринку України у розпал війни з РФ

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у 2015 році заблокувала розробку проекту, що мав передбачати можливість роботи енергоблоку №11 Бурштинської ТЕС як на експорт, так і в Україну. Про це йдеться у заяві "Укренерго" щодо загроз стабільній роботі енергоринку України у розпал війни з Росією на Донбасі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Так, за даними "Укренерго", компанії "Центренерго" і "Донбасенерго" тоді виконували ремонти на генеруючих об’єктах. ДТЕК також повністю ремонтувало блоки, що не працювали на енергосистему України. При цьому на енергоблоках ДТЕК, що працювали на Україну, у 2015 році обсяги ремонтів виконувались не в повному обсязі, і вони знаходились в ремонті вдвічі довше, ніж у попередньому році.

Крім того, у документі, опублікованому на сайті "Наших грошей", були наведені приклади зупинок низки енергоблоків, через які для стабілізації роботи енергосистеми України довелось закуповувати електроенергію у Росії.

Значна частина запасів вугілля тоді була зосереджена на станціях, які не працювали на систему України – 70% антрациту лежало на складах Луганської ТЕС, 20% газового вугілля було на Бурштинській ТЕС, зазначається у заяві "Укренерго".

Варто зазначити, на Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не надала "Нашим грошам" копію своєї заяви, поданої комісією до Антимонопольного комітету у 2015 році.

У комісії заявили, що перенаправили запит журналіста на адресу АМКУ, бо начебто не володіють інформацію по справі АМКУ №128-26.13/14-15, відкриту саме на підставі заяви НКРЕКП за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго" та ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

Як відомо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою НКРЕКП і "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго". Компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

Зазначимо, 20 листопада о 10-00 в АМКУ відбудеться розгляд справи щодо монополізму ДТЕК Ахметова. На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, це засідання АМКУ буде найважливішим за останні 4 роки.

"Власне це рішення буде визначати, чи будемо ми жити наступні 10-20 років в умовах конкурентної енергетики, чи в умовах монополістичної енергетики (з усіма відповідними тарифними наслідками)", - сказав Герус, пообіцявши передати докази монополізму ДТЕК Ахметова в Антимонольний комітет України.

За словами Геруса, ДТЕК Ахметова є монополістом, має домінуючу ринкову владу, зловживає своїм монопольним становищем та здійснює негативний вплив на економічну конкуренцію.