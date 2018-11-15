Герус передасть в АМКУ докази монополізму ДТЕК Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Така компанія, як ДТЕК, у будь-якій країні ЄС вже давно була б визнана монополістом, впевнений Герус

Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус передасть докази монополізму компанії ДТЕК Ріната Ахметова в Антимонольний комітет України (АМКУ). Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Геруса на Facebook.

За словами Геруса, у ДТЕК Ахметова, як у вертикально-інтегрованої компанії, є ознаки, які свідчать, що вона є монополістом, має домінуючу ринкову владу, зловживає своїм монопольним становищем та здійснює негативний вплив на економічну конкуренцію.

"Впевнений, у будь-якій країні ЄС така компанія вже давно була б визнана монополістом із подальшим спеціальним регулюванням. Ми готуємо та надішлемо відповідні аргументи до Антимонопольного комітету. Сподіваюсь, їх можна буде озвучити і у ході засідання АМКУ (засідання АМКУ 20 листопада по монополізму ДТЕК, - ред)", - написав Герус.

На думку експерта, це засідання АМКУ буде найважливішим за останні 4 роки.

"Власне це рішення буде визначати, чи будемо ми жити наступні 10-20 років в умовах конкурентної енергетики, чи в умовах монополістичної енергетики (з усіма відповідними тарифними наслідками). Тому запрошую прийти на це засідання Антимонопольного комітету 20 листопада о 10.00. Бо це без перебільшення стосується кожного", - переконаний Герус.

Зазначимо, керівник ДТЕК Ахметова Максим Тимченко в інтерв'ю "Економічній правді", коментуючи відкриту у 2015 році справу про монополізм ДТЕК у секторі теплової генерації, заявив, що отримав попередні висновки АМКУ, відповідно до яких ДТЕК начебто не є монополістом і не зловживає своїм становищем.

Як відомо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою Нацкомісії по регулюванню енергетики і комунальних послуг і державного "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".

На початку розслідування повідомлялось, що компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

При цьому, як вже писало РБК-Україна, в отриманні необґрунтованих прибутків олігарху Ахметову всіляко сприяють і Міністерство енергетики, і галузевої національний регулятор, та ДП "Енергоринок". Крім скандальної формули "Роттердам плюс", завдяки якій ДТЕК вже заробив понад 30 млрд гривень, і надання компаніям Ахметова преференцій щодо закупівлі палива від Міненерговугілля, ДТЕК отримав ще понад 10 млрд гривень, взятих в кредит.

Для того, щоб профінансувати ДТЕК, держпідприємство "Енергоринок" зайняло ці гроші в державному Ощадбанку, після чого перерахувало кошти підприємствам ДТЕК в якості авансового платежу. Це стало приводом для розслідування Національного антикорупційного бюро.

За підрахунками Андрія Геруса, для Ріната Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК надприбутки від "Роттердам+" сягають 35 млрд гривень.

Як відомо, формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам. Левову частку в імпорті енергетичного вугілля антрацитових марок зараз займає Росія – практично 75% від обсягу всього ввезеного палива (щомісячні поставки на 400-500 тис. тонн переважно для підприємств ДТЕК). З Нідерландів вугілля не імпортується.

При цьому, що прив'язка до імпортного паритету абсолютно не обгрунтована, адже Україна видобуває в рази більше вугілля, ніж закуповується на зовнішньому ринку. За вісім місяців цього року видобуток українського вугілля газової групи склала близько 18 млн тонн – понад 80% видобуто на шахтах ДТЕК.

У результаті за останні роки, тариф для населення підвищувався 5 разів, і вартість електроенергії для споживачів зросла майже на 300%.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, уряд придумав нову "вугільну" схему, яка дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова заробити необґрунтований прибуток як мінімум в 4 млрд гривень. Незважаючи на пряму заборону Антимонопольного комітету, міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд уряду документ, ухвалення якого, всупереч правилам конкуренції, дозволить забезпечити підприємства теплової генерації компанії ДТЕК вугіллям.