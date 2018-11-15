ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Герус передасть в АМКУ докази монополізму ДТЕК Ахметова

Новини » Енергетика    15.11.2018 - 09:45
Герус передасть в АМКУ докази монополізму ДТЕК Ахметова
Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Така компанія, як ДТЕК, у будь-якій країні ЄС вже давно була б визнана монополістом, впевнений Герус

Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус передасть докази монополізму компанії ДТЕК Ріната Ахметова в Антимонольний комітет України (АМКУ). Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Геруса на Facebook.

За словами Геруса, у ДТЕК Ахметова, як у вертикально-інтегрованої компанії, є ознаки, які свідчать, що вона є монополістом, має домінуючу ринкову владу, зловживає своїм монопольним становищем та здійснює негативний вплив на економічну конкуренцію.

"Впевнений, у будь-якій країні ЄС така компанія вже давно була б визнана монополістом із подальшим спеціальним регулюванням. Ми готуємо та надішлемо відповідні аргументи до Антимонопольного комітету. Сподіваюсь, їх можна буде озвучити і у ході засідання АМКУ (засідання АМКУ 20 листопада по монополізму ДТЕК, - ред)", - написав Герус.

На думку експерта, це засідання АМКУ буде найважливішим за останні 4 роки.

"Власне це рішення буде визначати, чи будемо ми жити наступні 10-20 років в умовах конкурентної енергетики, чи в умовах монополістичної енергетики (з усіма відповідними тарифними наслідками). Тому запрошую прийти на це засідання Антимонопольного комітету 20 листопада о 10.00. Бо це без перебільшення стосується кожного", - переконаний Герус.

Герус передасть в АМКУ докази монополізму ДТЕК Ахметова

Зазначимо, керівник ДТЕК Ахметова Максим Тимченко в інтерв'ю "Економічній правді", коментуючи відкриту у 2015 році справу про монополізм ДТЕК у секторі теплової генерації, заявив, що отримав попередні висновки АМКУ, відповідно до яких ДТЕК начебто не є монополістом і не зловживає своїм становищем.

Як відомо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою Нацкомісії по регулюванню енергетики і комунальних послуг і державного "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".

На початку розслідування повідомлялось, що компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

При цьому, як вже писало РБК-Україна, в отриманні необґрунтованих прибутків олігарху Ахметову всіляко сприяють і Міністерство енергетики, і галузевої національний регулятор, та ДП "Енергоринок". Крім скандальної формули "Роттердам плюс", завдяки якій ДТЕК вже заробив понад 30 млрд гривень, і надання компаніям Ахметова преференцій щодо закупівлі палива від Міненерговугілля, ДТЕК отримав ще понад 10 млрд гривень, взятих в кредит.

Для того, щоб профінансувати ДТЕК, держпідприємство "Енергоринок" зайняло ці гроші в державному Ощадбанку, після чого перерахувало кошти підприємствам ДТЕК в якості авансового платежу. Це стало приводом для розслідування Національного антикорупційного бюро.

За підрахунками Андрія Геруса, для Ріната Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК надприбутки від "Роттердам+" сягають 35 млрд гривень.

Як відомо, формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам. Левову частку в імпорті енергетичного вугілля антрацитових марок зараз займає Росія – практично 75% від обсягу всього ввезеного палива (щомісячні поставки на 400-500 тис. тонн переважно для підприємств ДТЕК). З Нідерландів вугілля не імпортується.

При цьому, що прив'язка до імпортного паритету абсолютно не обгрунтована, адже Україна видобуває в рази більше вугілля, ніж закуповується на зовнішньому ринку. За вісім місяців цього року видобуток українського вугілля газової групи склала близько 18 млн тонн – понад 80% видобуто на шахтах ДТЕК.

У результаті за останні роки, тариф для населення підвищувався 5 разів, і вартість електроенергії для споживачів зросла майже на 300%.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, уряд придумав нову "вугільну" схему, яка дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова заробити необґрунтований прибуток як мінімум в 4 млрд гривень. Незважаючи на пряму заборону Антимонопольного комітету, міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд уряду документ, ухвалення якого, всупереч правилам конкуренції, дозволить забезпечити підприємства теплової генерації компанії ДТЕК вугіллям.

Справу про монополізм ДТЕК Ахметова можуть розглянути без участі позивачів, - Терентьєв Боротьба Ахметова за кримську землю
Новини України ДТЕКРінат АхметовмонополияАндрей Герус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся