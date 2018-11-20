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АМКУ не визнав ДТЕК монополістом на ринку електроенергії

Новини » Енергетика    20.11.2018 - 11:14
АМКУ не визнав ДТЕК монополістом на ринку електроенергії
Фото: засідання АМКУ (РБК-Україна)

АМКУ вирішив закрити справу про захист конкуренції проти ДТЕК

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не визнав холдінг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова монополістом на ринку електроенергії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням АМКУ, ДТЕК не займає монопольне становище, не використовує свою ринкову владу для обмеження конкуренції, а також не впливає на ціну електроенергії. Крім того, Антимонопольний комітет вирішив закрити справу про захист економічної конкуренції № 128-26.13/14-15, яку ініціювала Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Відзначимо, раніше в АМКУ заявляли, що справу про монополізм ДТЕК Ахметова можуть розглянути без участі позивачів.

Як раніше писало РБК-Украина, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заробляє на українських споживачах завдяки високим тарифом для ТЕС і різниці з ринковою ціною. При цьому конкурувати на українському ринку з домінуючою часткою ДТЕК нікому. Дозвіл на імпорт дешевої європейської електроенергії не дає ані Міністерство енергетики, ані галузевий регулятор.

 

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