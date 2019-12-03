Справи Майдану: Рада сьогодны розгляне поправки до закону про ДБР

У вівторок, 3 грудня, Верховна рада розгляне законопроект про Державне бюро розслідувань. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Депутати розглянуть цей законопроект у другому читанні. Також парламентарі розглянуть проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата та глави Укравтодору Олександра Кубракова та нардепа Олексія Кучера.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що профільний комітет Верховної ради України 27 листопада підтримав нову редакцію поправкок про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану.

Також Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.

Разом з тим, адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила 21 листопада голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки до закону про Державне бюро розслідувань, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися б "справами Майдану". Адвокат заявила, що не прийматиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

Зазначимо, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втратила функції досудового розслідування. У той же час він пообіцяв, що ні одна з справ Майдану не буде втрачена.