HRW закликає не зупиняти розслідування у справах Майдану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українська влада повинна зробити відповідні кроки

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт HRW.

Наголошується, що минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані в 2013-2014 роках були фактично припинені, коли більшість справ були передані з Генеральної прокуратури в Державне бюро розслідувань. В той же час ні одного конкретного підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями на Майдані.

"Українська влада повинна зробити кроки для забезпечення того, щоб слідство тривало і жодна із робіт, вже виконаних у справах, пов'язаних з Майданом, не була втрачена. Уряд має встановити процедури, що дозволяють слідчим, які працювали над цими справами, залишатися залученими. Сім'ї жертв злочинів, пов'язаних з Майданом, не повинні чекати довго, коли правосуддя опинилося під загрозою через бюрократію", - йдеться в заяві.

Раніше Моніторингова місія Організація Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини закликала Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань забезпечити безперервність розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втратила функції досудового розслідування. У той же час він пообіцяв, що ні одна з справ Майдану не буде втрачена.