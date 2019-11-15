Кабмін призначив нового очільника "Укравтодору"

Фото: Олександр Кубраков (facebook / Alexander Kubrakov)

Керівником "Укравтодору" став Олександр Кубраков

Новим очільником Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") обрали Олександра Кубракова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Так, під час сьогоднішнього засідання уряд ухвалив рішення про призначення новим керівником "Укравтодору" народного депутата Олександра Кубракова. Новий очільник "Укравтодору" приступить до виконання обов'язків вже завтра, 16 листопада.

"Першочерговим завданням "Укравтодору" Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". Майбутній голова "Укравтодору" також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік", - розповіли в Кабміні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував, що під час сьогоднішнього засідання уряд обере нового керівника "Укравтодору". Гончарук наголосив, що новим очільником стане людина, яку він добре знає, однак не назвав прізвище майбутнього керівника.

Як відомо, наприкінці вересня 2019 року уряд звільнив Славоміра Новака з посади керівника "Укравтодора". Новак сам подав заяву на звільнення та заявив, що йде з посади через "нову пропозицію та особисті плани".