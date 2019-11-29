Справи Майдану: Рада розгляне зміни до закону про ДБР 3 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це питання буде першим на порядку денному

Верховна рада України 3 грудня розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

За словами президента, питання про зміни в закон про ДБР під час засідання парламенту у вівторок стоятимуть першими на порядку денному.

"Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної ради України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури. Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Як відомо, минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані в 2013-2014 роках були фактично припинені, коли більшість справ були передані з Генеральної прокуратури в Державне бюро розслідувань. В той же час ні одного конкретного підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями на Майдані.

РБК-Україна писало, що профільний комітет Верховної ради України 27 листопада підтримав нову редакцію поправкок про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану.

РБК-Україна писало, що Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.