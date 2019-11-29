ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справи Майдану: Рада розгляне зміни до закону про ДБР 3 грудня

Новини » Політика     29.11.2019 - 17:11
Справи Майдану: Рада розгляне зміни до закону про ДБР 3 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це питання буде першим на порядку денному

Верховна рада України 3 грудня розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

За словами президента, питання про зміни в закон про ДБР під час засідання парламенту у вівторок стоятимуть першими на порядку денному.

"Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної ради України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Як відомо, минулого тижня всі поточні справи про злочини на Майдані в 2013-2014 роках були фактично припинені, коли більшість справ були передані з Генеральної прокуратури в Державне бюро розслідувань. В той же час ні одного конкретного підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями на Майдані.

РБК-Україна писало, що профільний комітет Верховної ради України 27 листопада підтримав нову редакцію поправкок про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану.

РБК-Україна писало, що Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу не зупиняти розслідування у справах Майдану.

Комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану У ГПУ вирішують питання щодо проведення експериментів у справах Майдану
Новини України ДБРМайдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся