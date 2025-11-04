В Украине запускают новую медпрограмму для ветеранов: кто и какие услуги получит бесплатно
В Украине запускают важный проект по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны. Соответствующее решение принял недавно Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Что изменит этот проект для защитников Украины
Недавно Кабинет министров Украины одобрил совместный проект Минздрава, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.
Речь идет про расширение возможностей учреждений здравоохранения при предоставлении услуг по длительному медицинскому уходу защитникам и защитницам Украины, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в определенной постоянной поддержке:
- медицинской;
- реабилитационной;
- социальной.
Кто сможет получить услуги бесплатно
Согласно информации Минздрава, услуги в рамках проекта будут предоставлять тем пациентам, функциональное состояние которых - по шкале Бартела - составляет 30 баллов и меньше.
Речь идет о стандартизированном инструменте, который используется в медицине для оценки уровня самостоятельности человека в повседневной жизни.
Подчеркивается, что услуги в рамках инициативы будут предоставляться ветеранам и ветеранкам полностью бесплатно (стоимость учреждениям здравоохранения покрывает НСЗУ).
Уточняется, что экспериментальный проект реализуется за средства, предусмотренные в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе "Мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".
При этом тариф за один цикл ухода будет зависеть от уровня функционального состояния пациента, который оценивается по этой шкале в течение не менее 28 календарных дней:
- для пациентов с высокой зависимостью (20 баллов или меньше) тариф составляет 5 452,52 гривны;
- для пациентов с умеренной зависимостью (от 21 до 30 баллов) тариф составляет 3 484,30 гривны.
Какие именно услуги смогут получить ветераны
Украинцам объяснили, что введение программы позволит ветеранам и ветеранкам пройти первичную оценку функционального состояния пациента по стандартизированным шкалам (Бартела, Карновского):
- с определением уровня зависимости от посторонней помощи;
- с последующим мониторингом не менее одного раза в неделю;
- с соответствующим указанием результатов в медицинской документации.
Речь идет также о наблюдении и сопровождении пациента (лечении, обследовании, диагностике, профилактических осмотрах) с учетом:
- состояния здоровья пациента;
- имеющихся хронических заболеваний;
- данных медицинской карты пациента;
- привлечения других необходимых специалистов для консультирования (с указанием частоты их визитов).
Проект предусматривает и осуществление ежедневного наблюдения за состоянием здоровья пациента:
- контроля приема лекарств;
- профилактики осложнений и инфекционных заболеваний;
- эффективного обезболивания, устранения или облегчения других симптомов заболевания;
- ухода за пролежнями с соответствующим указанием в медицинской документации.
Кроме того, инициатива будет включать:
- обеспечение поддержки гигиены и сбалансированного питания (в том числе улучшенного энтерального питания в соответствии со специфическими потребностями пациента);
- проведение поддерживающей реабилитации и психологической, социальной и духовной поддержки;
- обеспечение непрерывности и преемственности медицинского ухода;
- поддержку комфорта и физиологических потребностей пациента;
- оказание помощи близким родственникам или законным представителям пациентов - по организации домашнего ухода, обучению навыкам самообслуживания.
