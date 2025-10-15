ua en ru
Дефицит кадров в Украине: каких специалистов работодатели ищут больше всего

Среда 15 октября 2025 14:47
UA EN RU
Дефицит кадров в Украине: каких специалистов работодатели ищут больше всего Фото: В Украине не хватает специалистов рабочих профессий (freepik.com)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

В Украине на рынке труда сохраняется дефицит кадров, особенно в сфере рабочих профессий.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.

По состоянию на 1 октября в службе занятости находились 143 тысячи человек, которые искали работу, из них 93 тысячи - имели статус безработного. Зато на Едином портале вакансий насчитывается почти 240 тысяч предложений.

Больше всего работодатели ищут представителей рабочих профессий - продавцов, администраторов, поваров, охранников, барист, швей, торговых представителей, пекарей, бухгалтеров, инженеров, врачей, механиков, электриков, учителей и грузчиков. Также ощущается дефицит кадров в производстве, логистике, строительстве, агросекторе, образовании и медицине.

Кто чаще ищет работу

По словам Жовтяк, все больше людей старшего возраста возвращаются к активному труду. С начала года трудоустроено более 18 тысяч человек в возрасте 60+, больше всего - в Киеве, на Днепропетровщине и Львовщине.

Молодежь составляет четверть всех соискателей работы. С начала года в службу обратились около 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет, из которых более 60 тысяч уже нашли работу.

Жовтяк отмечает, что сейчас проще всего трудоустроиться высококвалифицированным специалистам, но именно таких работников в Украине больше всего не хватает.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что средняя зарплата в Украине выросла до 23 тыс. гривен, а некоторым специалистам в сферах ИТ, безопасности, автобизнеса и инженерии предлагают до 100 тыс. гривен в месяц. Найти высокооплачиваемую работу без опыта сложно, но реально, а работодатели стали более гибкими в отношении условий труда и требований к кандидатам.

Также мы писали, что 40% украинских работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами, особенно в крупных компаниях. Больше всего не хватает рабочих специальностей, а также работников средней и высшей квалификации. Компании реагируют привлечением молодежи, пенсионеров и сотрудничеством с университетами, а также повышают мотивационные пакеты.

