Дефіцит кадрів в Україні: яких спеціалістів роботодавці шукають найбільше

В Україні на ринку праці зберігається дефіцит кадрів, особливо у сфері робітничих професій.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю РБК-Україна .

Станом на 1 жовтня у службі зайнятості перебували 143 тисячі людей, які шукали роботу, з них 93 тисячі - мали статус безробітного. Натомість на Єдиному порталі вакансій налічується майже 240 тисяч пропозицій.

Найбільше роботодавці шукають представників робітничих професій - продавців, адміністраторів, кухарів, охоронців, барист, швачок, торгових представників, пекарів, бухгалтерів, інженерів, лікарів, механіків, електриків, вчителів та вантажників. Також відчувається дефіцит кадрів у виробництві, логістиці, будівництві, агросекторі, освіті та медицині.

Хто частіше шукає роботу

За словами Жовтяк, дедалі більше людей старшого віку повертаються до активної праці. З початку року працевлаштовано понад 18 тисяч осіб віком 60+, найбільше - у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині.

Молодь становить чверть усіх шукачів роботи. З початку року до служби звернулися близько 130 тисяч осіб віком до 35 років, із яких понад 60 тисяч уже знайшли роботу.

Жовтяк наголошує, що зараз найпростіше працевлаштуватися висококваліфікованим спеціалістам, але саме таких працівників в Україні найбільше не вистачає.