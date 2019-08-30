Дебют "Слуги народу": як партія Зеленського почала управляти країною

Урочисте відкриття Верховної ради IX скликання розпочалося о 10 ранку четверга, 29 серпня. Більшість депутатів правлячої партії "Слуга народу" (СН) прибуло в парламент пішки. До цього вони вшанували пам'ять загиблих захисників України на Михайлівській площі та на алеї Героїв Небесної Сотні. Під парламентом "слуг" вже чекали учасники декількох мітингів. Але вислухати "проблеми народу" підійшли лише кілька депутатів.

Після присяги нардепи заполонили кулуари. Знайти депутата без зеленого значка "Слуга народу" виявилося нелегким завданням – серед 424 депутатів 254 парламентарія складаються у фракції СН.

Соратники Зеленського охоче роздавали коментарі журналістам і всіляко підкреслювали свою відмінність від минулої влади.

Незважаючи на показове єдність і радісну атмосферу, всередині президентської фракції ще з вечора середи тривала напружена дискусія.

Першим серйозним каменем спотикання для парламентської більшості виявився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ще в середу на зустрічі з Зеленським частина "Слуги народу" відмовилася підтримати його кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді.

На підтримку Авакова виступили лише кілька харківських депутатів, нагадавши присутнім про заслуги міністра ще в часи Революції гідності. Втім, навряд чи це сильно вплинуло на думку більшості, не бажають бачити "старе обличчя" Авакова в новому Кабміні. Іншими словами, кожен залишився при своєму.

Після полудня в четвер Володимир Зеленський знову зустрівся з депутатами СН і роз'яснив свою позицію щодо кадрових призначень. І депутатам знову запропонували зберегти Авакова в міністерському кріслі. Але за умови, що той змінить всіх своїх заступників. Щоб уникнути сюрпризів, керівництво "Слуги народу" вирішили голосувати за весь склад нового уряду пакетом.

Вже в день голосування голова фракції Давид Арахамія пояснив, що Аваков тимчасово залишиться на своїй посаді з міркувань національної безпеки. "Мої прогнози – це вже не прогнози, а факт, що Арсен Борисович тимчасово залишається під персональну відповідальність президента. Арсен Борисович Аваков буде в якості перехідного міністра", – додав він.

Відповідно, в найближчі півроку "нове обличчя" на чолі МВС не з'явиться. За цей час у Зеленського збираються виростити заміну Авакову з числа його заступників. При цьому джерело РБК-Україна у фракції стверджує, що міністр отримав від президента умовний "випробувальний термін".

За його словами, ще один скандал у зоні відповідальності Авакова нівелює його шанси зберегтися у владі. Цікаво, що кількома днями раніше олігарх Ігор Коломойський заявляв, що не сумнівається в збереженні Аваковим своєї посади.

Відбір кандидатів в уряд особисто контролював Зеленський. Майбутні міністри проходили співбесіду з президентом. І тільки після цього фігури претендентів обговорювали з партійцями. При цьому брала участь у дискусії тільки частина з 254 "слуг народу" . Інших же поставили перед фактом вже в день голосування.

"Всі кандидатури сьогодні були представлені депутатам, ми могли задати свої питання, президент відповів, чому саме ці люди, чому він прийняв таке рішення", – розповіла депутат від СН Роксолана Пидласа.

Ще одна проблема загострилася напередодні – на зборах "Слуги народу" в КВЦ "Парковий". Керівництво політсили намагався переконати депутатів у перший же день проголосувати десятки ключових законопроектів. За даними співрозмовника РБК-Украина, глава Офісу президента Андрій Богдан показав присутнім графік падіння рейтингу минулої влади. Він заявив, що зараз потрібно показати виборцям яскраві і швидкі кроки, щоб соратники Зеленського не повторили долю попередників і не стали рано втрачати рівень підтримки у населення.

Руслан Рябошапка, в свою чергу, наполягав на як можна більш швидкому продовження відстрочки для розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією, щоб власників таких машин не штрафували. В іншому разі, як він пояснив депутатам, є ризик отримати нову хвилю протестів в урядовому кварталі. Однак більшість депутатів схилялася до того, щоб слідувати процедурі і спочатку провести проекти законів через комітети. Президент виніс це питання на голосування прямо на засіданні фракції.

Прихильники "парламентського бліц-крігу" опинилися в меншості – близько 60 чоловік. Тому з обіцяних ініціатив у сесійній залі виявилося тільки зняття депутатської недоторканності. Хоча протягом дня на сайті Ради публікувались десятки законопроектів, серед них і ті, які президент визначив як невідкладні.

Депутатів заздалегідь попередили, що в перший день на роботі доведеться сидіти до ночі. Але парламент після обіду взяв неспішний темп. Вранці у "Слуги народу" говорили, що вийдуть на голосування за уряд до четвертої години вечора. Однак до цього часу Рада не встигла навіть сформувати власне керівництво. Тільки через годину місця в президії нарешті заповнилися. Спікером став Дмитро Разумков, його заступниками – Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк з "Батьківщини".

Після цього в зал зайшов Володимир Зеленський і попросив депутатів голосувати активніше. Він зазначив, що нова Рада готова не займатися популізмом, а втілювати довгоочікувані реформи. В іншому випадку глава держави пригрозив розпуском парламенту.

"Я вас дуже прошу: без прогулів, кнопкодавства, а тільки конструктив і щоденна копітка праця на благо українського народу. Або, не дай бог, увійдете в історію як парламент, який проіснував один рік. Це ваш випробувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Верховну раду не страшно. Я щиро вірю, що цього не станеться", – уточнив Зеленський.

Вислухавши напутнє слово, депутати взялися за кадрові призначення. Примітно, що багато представників "Слуги народу" в куларах стверджували, що погано знають кандидатури, які будуть винесені на голосування. Особистої співбесіди із запропонованими членами уряду у нардепів не було.

"Багатьох кандидатів ми знаємо особисто, багато з них – наші колеги. Але дискусія по кандидатурах, звичайно ж, була", – пояснив РБК-Україна депутат від СН Данило Гетманцев.

Ім'я прем'єр-міністра було відомо задовго. Але депутати меншості все ж влаштували заступник голови ВП Олексію Гончаруку допит, хоча результат голосування був передбачуваний. Президентська фракція отримала права коаліції і може одноосібно приймати всі рішення, крім змін до Конституції. Фактично тільки норми регламенту заважали соратникам Зеленського швидко вирішити всі кадрові питання.

Коли дійшла черга до міністра оборони, трапився казус: Загороднюка Андрія не було в Раді, так що спікеру довелося оголосити перерву. Після презентації Загороднюка голосування вже пройшло без сюрпризів, як і призначення Вадима Пристайка главою міністерства закордонних справ. За такою ж схемою Іван Баканов став повноцінним керівником СБУ.

До пів на дев'яту новопризначений премьер-міністр представив членів свого уряду. Ще на зустрічі із Зеленським депутати здивувалися, що їм не назвали кандидатів на керівництво Мінекології та Мінагрополітики. Виявилося, що президент і прем'єр вирішили створити чотири "суперміністерства", з'єднавши вже існуючі.

Повноваження Мінапк перейшли до МЕРТ, цю структуру очолив Тимофій Милованов. Міністерство екології стало частиною Міненерго, головою якого призначили Олексія Оржеля. Міністерство культури об'єдналося з міністерством молоді та спорту. Цей портфель отримав Володимир Бородянський. Міністерство ветеранів приєднали до міністерства тимчасово окупованих територій, а очолила його Оксана Коляда.

Арсен Аваков і Оксана Маркарова зберегли свої посади в уряді. Главою міністерства інфраструктури став Владислав Криклій, міністром освіти – Ганна Новосад, міністром юстиції – Денис Малюська, міністром соцполітики – Юлія Соколовська. Крісло керівника МОЗ зайняла Зоряна Скалецька (Черненко), міністром Кабміну став Дмитро Дубілет.

Міністерство регіонального розвитку більше не займається питаннями ЖКГ. Керувати ним буде Альона Бабак. Команда Зеленського також зменшила кількість віце-прем'єрів до двох. За європейську і атлантичну інтеграцію в уряді тепер відповідає Дмитро Кулеба, а за цифрову трансформацію – Михайло Федоров. Детальніше про нових міністрів читайте тут.

Пакетне призначення членів Кабміну за поданням Гончарука зайняло всього півгодини. Обговорення кандидатур виглядало як звичайна формальність, адже голосів вистачило б у будь-якому випадку. "Батьківщина" і "Голос" утрималися, ЄС голосувала проти, а ОПЗЖ і зовсім проігнорувала голосування. Парламентська меншість обурилося тим, як Раду поставили перед фактом в питанні нового Кабміну.

"За парламентської моделі під час призначення цього уряду не роль депутатів була визначальною. Принаймні, більшість депутатів не знали прізвища міністрів до моменту їх подання. Не кажучи вже про програму їх діяльності", – сказала депутат від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар.

Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін в контексті нового уряду згадав притчу про слона і трьох сліпих, які намагаються з'ясувати, як виглядає тварина, чіпаючи різні його частини.

"Люди, яких нам представили як уряд – абсолютно різні люди. Там є люди, до яких є довіра і яких хочеться підтримати. А є люди, про яких менше інформації, чим питань до них. В той же час є люди, про яких інформації до чорта, а тому і питань ще більше", – пояснив він.

Рада також сформувала комітети і визначила їх керівництво. Два з них відразу ж приступили до роботи, щоб погодити зміну керівництва ГПУ і скасування недоторканності. В цей час на невеликому перерві депутати, вперше отримали мандат, ділилися з журналістам відкриттями першого робочого дня.

– я Ніколи не займалася настільки безглуздою роботою: постійно тыкаешь у цю кнопку, – розповіла одна з них.

– У мене вже ноги болять стільки сидіти, ходжу по залу, розминаюся, – додала її колега.

У цей час повз проходив колишній глава комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук. На запитання журналістів, як йому робота в новій Раді, депутат мовчки показав великий палець без тіні посмішки.

Після перерви парламент звільнив Юрія Луценка з посади генерального прокурора і схвалив призначення його наступником Руслана Рябошапку. Під час голосування зав'язалася словесна перепалка між Петром Порошенком, який став народним депутатом, з одного боку, і Нестором Шуфричем з ОПЗЖ і Максимом Бужанским з СН – з іншого. Останній поцікавився у нового генпрокурора, буде покарано Порошенко за свої злочини".

Змінивши генпрокурора, депутати перейшли до голосування за зняття недоторканності. Це був єдиний законопроект у першу ніч роботи нової Ради. Незважаючи на зауваження опозиційних фракцій щодо порушень при розгляді документа, парламентарії конституційною більшістю прийняли проект про скасування депутатського імунітету авторства Порошенко – 363 голосами "за".

Показово, що за підсумками першого пленарного дня нової Ради обрисовалось потенційні партнери "Слуги народу" в новій Раді поза формальної коаліції. Всі кадрові призначення, крім голосів СН, були підтримані приблизно двома-трьома десятками позафракційних депутатів, а також сформованою групою "За майбутнє України" у складі 22 мажоритарників. Багато хто з них входять в орбіту міністра Авакова, Ігоря Коломойського та Юрія Косюка, розповіли РБК-Україна кілька співрозмовників у депутатському корпусі.